◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国12─3ニカラグア（2026年3月6日フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているドミニカ共和国は6日（日本時間7日）、1次ラウンドD組で初戦のニカラグア戦を迎え、打線の爆発で逆転勝ちし、白星発進した。先発の昨季13勝左腕、サンチェス（フィリーズ）が乱調で2回持たず3失点でマウンドを降りた。それでも自慢の強力打線が威力を発揮。1点