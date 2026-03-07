■世界ジュニアフィギュアスケート選手権男子シングル・フリー（日本時間7日、エストニア・タリン）ショートプログラム（SP）首位の中田璃士（17、TOKIOインカラミ）が、フリースケーティング（FS）でも圧巻の演技で、自己ベストの合計268.47点をマーク。日本勢男子初の世界ジュニア連覇を達成した。SP2位のソ・ミンギュ（17）が2位、SP4位の西野太翔（16、星槎国際横浜）がFS2位の好演技で3位表彰台入り。SP3位の蛯原大弥（17、