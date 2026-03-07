大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、自身のインスタグラムを更新。持病の心臓の検査を行ったことを報告しました。 【写真を見る】【 がん闘病 】歩りえこさん持病の心臓の検査を報告「生きるって派手じゃないけど地味に大変でもだからこそ儚くて尊い」歩さんは「週末は15歳のときに発覚した心臓の持病の検査へ。」と投稿。検査の内容については、5年に一度行っているという『2