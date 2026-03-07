歌手の和田アキ子（75）が7日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。実は今楽しみしている番組を明かした。番組オープニング、アシスタントの垣花正アナウンサーが「スタジオの雰囲気がいつもと違いまして」と切り出すと、日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）の和田への密着カメラが入っていることを明かした。和田は「29日に『