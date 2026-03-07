テレ東では、3月15日（日）夜6時30分から「家、ついて行ってイイですか？自分なりの“幸せ”を見つける3時間半SP」を放送！今回は「テレ東系ウェルビーイングってなんだ？WEEK」として、様々な事情を抱えながらも、心身ともに心地よい“自分なりの幸せ”を見つけ、力強く生きる人々の人生に密着！人との繋がりがもたらす数奇なドラマや、我が道を突き進む大人たち、さらには不登校を乗り越え前向きに生きる家族など、「ウェ