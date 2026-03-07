ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#6が8日夜放送。#6のスタジオゲストには、俳優・モデルとして活躍し、1児の母でもある新川優愛が登場する。【写真】整形総額1000万円のモデルも登場『秘密のママ園2』最新回よりこの番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情