アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第6話「奇跡のプリキットミラールーペ！」が、あす3月8日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】ポチタンが倒れてしまった！第6話予告映像主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027