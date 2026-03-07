◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ―台湾（７日・東京ドーム）今大会、開幕からオーストラリア、日本に２試合連続完封負けを喫していた台湾は、打線が初回にようやくお目覚め。いきなり２点を先制し、台湾ファンで超満員に膨れあがった東京ドームは、いきなり大熱狂に包まれた。初回、先頭のジェン・ツォンチェがセーフティーバントで出塁すると、１死後に３番のフェアチャイルドもセーフティーバントで１死一、二塁とチャ