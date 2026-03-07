◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ドミニカ共和国１２―３ニカラグア（６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国が、ニカラグアを破って白星発進を飾った。１点を先取されたドミニカは初回に連打などで２点を返して逆転。２回に２点を返され再逆転を許したが、３回にロドリゲス（マリナーズ）の適時打で再び追いついた。３―３で迎えた６回に先頭打者の主将マチャド（パドレス）が左翼線を破る二塁打で出塁