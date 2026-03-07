フリーの刈川くるみアナウンサーが、４日に発売した初の写真集「星のない空」（集英社、税込み３３００円）に向けた体作りを７日の発売記念イベントで明かした。２か月ほど前から「弟がボディービルをしていて、弟に筋トレと食事メニューを全部組んでもらってやりました」。「朝起きた時に鏡を見るのが楽しくなって、朝起きるのが楽しみになった。おなかに線が入っていくのを写真撮って、それを弟に報告して、褒めてもらってい