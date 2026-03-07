フリーの刈川くるみアナウンサーが７日、初の写真集「星のない空」（集英社、税込み３３００円）の発売記念イベントを都内で行った。写真集発売は「一番最初に立てた目標の１つ」と念願。決まった瞬間を「来たーーーって」。「１冊丸々自分になるうれしさと不安が入り交じった」と振り返った。福岡にいる父にも電話で報告し「電話越しでも分かるくらい泣いていた。『パパも頑張らないといかんね〜』と（言っていた）」と会話を