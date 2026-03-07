ドジャースが６日（日本時間７日）、３月３１日（同４月１日）の本拠地ガーディアンズ戦で山本由伸投手（２７）と人気キャラクター「ヨッシー」のコラボボブルヘッドを配布することを発表した。映画「スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とのコラボで実現した。ド軍の公式Ｘ（旧ツイッター）は「ヨシノブ、ヨッシーと会う」と動画を投稿。動画内では、クラブハウスで逆立ちしてめい想する山本のそばにヨッシーが登場。山本