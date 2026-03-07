6日にWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の初戦を迎えた野球日本代表・侍ジャパン。大谷翔平(ドジャース)のグランドスラムなど大量13点を奪って、台湾代表に7回コールド勝利と好発進を決めた。 【写真】日本中を感動させた「おしん」女優WBCモード全開侍ユニ姿の今 1983年から84年放送のNHK連続テレビ小説「おしん」やTBS系ドラマ「渡る世間は鬼ばかり」で知られる、女優・