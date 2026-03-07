年初の個人投資家の動きが目立ち、1月の韓国の海外株式投資増加幅は過去2番目の規模となった。半導体輸出の好調で経常収支は過去5番目の黒字規模となった。韓国銀行（韓銀）は6日、こうした内容の「2026年1月国際収支（暫定）」資料を発表した。韓銀によると、1月の金融勘定の純資産（資産−借金）は56億3000万ドル（約8900億円）増加した。金融勘定はすべての居住者の対外金融資産および負債の取引変動を記録する。国内居住者の海