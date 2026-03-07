イラン戦争以降、中東の核心原油輸送路ホルムズ海峡の航行が急減し、事実上の封鎖状態に入った中、中国が自国エネルギー運搬船の安全を確保するためイランと協議に入ったという報道があった。ロイター通信は5日（現地時間）、外交筋3人を引用し「中国が中東産原油とカタール産液化天然ガス（LNG）を積んだ船舶がホルムズ海峡を安全に通過できるようイランと協議を進行中」と報じた。協議対象船舶の国籍は具体的に公開されていない