東京・世田谷区の砧公園にあるサクラの木が倒れ、女性が一時下敷きになり、けがをしました。【映像】倒れたサクラの木午前8時20分ごろ、世田谷区の砧公園で｢木が倒れて女性がけがをしている｣と119番通報がありました。警視庁などによりますと、砧公園の大蔵第二運動場付近で大木が倒れ、70代の女性が下敷きになりました。女性は、木に足を挟まれて動けなくなりましたが、消防がチェーンソーで木を切って救助したということ