「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップチェコ代表−台湾代表」（７日、東京ドーム）台湾のチアガールが試合前にパフォーマンスを披露した。試合開始約３０分前に、チアのパフォーマンスが始まると場内は大歓声。三塁ベンチ前でチアが躍動した。最後は日本の人気アイドルグループ・ＣＡＮＤＹＴＵＮＥの「倍倍ＦＩＧＨＴ！」に乗ってダンスを披露。終了後は大きな拍手が送られた。開幕戦のオーストラ