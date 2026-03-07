名鉄百貨店などが主催する美術品のチャリティー入札会が、愛知県豊橋市で開かれています。OKB大垣共立銀行豊橋支店で7日から始まった入札会には、日本画や版画などおよそ200点が展示されています。日本を代表する画家・棟方志功が東海道五十三次の宿場があった豊橋をモチーフにした作品や、横山大観が富士山を描いた作品などが並びます。お値打ちな最低入札価格が設定され、手ごろな価格で購入できる作品もあ