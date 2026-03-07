イランの商船改造空母に重大な損傷か？アメリカ中央軍は2026年3月6日、イランの無人機空母を攻撃した映像を公開しました。公開された動画の艦影などを確認すると、イラン革命防衛隊（IRGC）海軍に所属する商船改造型の無人機空母「シャヒド・バゲリ」であるとみられます。【画像】呉への空襲以来？ 米軍機の攻撃を受けた空母「天城」と「葛城」「シャヒド・バゲリ」は2025年からIRGCで運用されており、全長240m、全長約180mの