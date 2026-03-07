おととい（5日）開幕したWBC＝ワールドベースボールクラシック。日本代表は、きのう（6日）備前市出身の山本投手も登板して台湾との初戦に臨み見事快勝しました。 【写真を見る】WBC日本は台湾との初戦に快勝！先発・山本由伸投手の地元備前市ではパブリックビューイングが行われる【岡山】 先発を任されたのは、日本のエース山本由伸投手です。 「頑張れ頑張れ由伸！頑張れ頑張れ由伸！」 山本