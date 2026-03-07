日本航空（JAL）は、国際線3路線をゴールデンウィークに増便する。大阪/関西〜ロサンゼルス線は4月24日から5月8日まで、名古屋/中部・大阪/関西〜ホノルル線は4月24日から5月9日まで、いずれも1往復を運航する。いずれもボーイング787-9型機を使用する。すでに、東京/成田〜ホノルル線でも、4月24日から5月9日まで臨時便を設定している。■ダイヤJL060大阪/関西（17:45）〜ロサンゼルス（12：05）／4月24日〜5月8日JL069ロサン