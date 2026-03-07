３月７日は山形県の公立高校で一般入学試験の日です。 【画像】社会の試験問題と解答 午前８時５０分から国語を皮切りに試験が始まり、山形市の県立山形中央高校では、緊張した表情で問題に取り組む受験生の姿が見られました。 前期・後期方式になって今回がはじめての後期（一般）試験で、募集人数４６４５人に対し、志願者は３０８２人で、志願倍率は０．６６倍となっています。 試験時間国語：午前8時50分～午前9時40