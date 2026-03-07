現地３月６日に開催されたラ・リーガの第27節で、アルバロ・アルベロア監督が率いる２位のレアル・マドリーは、６位のセルタと敵地バライードスで対戦した。11分にオーレリアン・チュアメニの得点で先制したものの、25分に失点。その後、なかなか得点を奪えず、このまま引き分けかと思われた90＋４分だった。フェデリコ・バルベルデが値千金の決勝点を挙げ、２−１でリーグ戦３試合ぶりの勝利を収めた。25節のオサスナ戦（１