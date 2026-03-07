豪華寝台列車「瑞風」がびわ湖に！京都と山口県下関市間を巡る豪華寝台列車「ＴＷＩＬＩＧＨＴ ＥＸＰＲＥＳＳ 瑞風」。一番高い部屋は１人１泊８７万５０００円と（２人１室利用※繁忙期）まさに「走る高級ホテル」です。この春から新たに下関を出発して中国地方を横断しながら１泊し翌朝、びわ湖を１周して京都へ向かうルートが加わります。旅の途中で観光地に立ち寄り、滋賀の風景や歴史・文化を満喫できるといいます