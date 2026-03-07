３月４日、阪神梅田本店で「質流れ品大バザール」が始まりました。８階の催場には約５０ブランドの中古バッグやジュエリーなど、１５万点以上が勢ぞろい。開店直後から多くの人で賑わいました。なかでも、「ルイ・ヴィトン」や「グッチ」など人気ブランドのバッグなどが３万円〜１５万円のお手頃価格で買える「特別提供品コーナー」は大賑わい。「３回目です。ディオールです。８万５０００円くらい。コレクターとして集め