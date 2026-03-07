年々高まるクッキー熱！人気急上昇中の食感とは？阪急うめだ本店で３月４日に始まったイベント「第９回クッキーの魅力」！過去最大級、約１２０ブランド、３４０種類のおいしいクッキーが大集結しています。今回注目なのが「ねっちり」食感のクッキー。分厚い生地にキャラメル・はちみつ・マシュマロ・あめなどを忍ばせ、全体的にねっちりした食感と濃厚な味わいが特徴です。河西美帆アナウンサーが実際に食べてみると…