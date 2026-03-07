長崎税関は偽ブランド品など知的財産を侵害する輸入品の差し止めが10万点を超え過去最高となったと発表しました。 偽ブランド品や模倣品など知的財産を侵害する物品は関税法により輸出入が禁止されています。 長崎税関によりますと去年、管内で輸入を差し止めたのは国内企業の商標権を侵害した2件でした。 うち1件はベトナムから輸入された歯ブラシセットで、約10万1500点を差し止めたことから点数は過去最高となりました。 （