相撲エンタメが拡大中です。３月１日、本格的な土俵の上で真剣勝負が繰り広げられたのは、国技館や体育館…ではなくグランフロント大阪です。都市型相撲イベント「うめきた場所」は今回で６回目。子どもが力士に果敢に挑んでいく「ちびっこ相撲」や、大関・琴櫻など有力力士が参加してのトーナメント大会などが行われ、約４０００人の観客が数々の熱戦を楽しみました。「テレビで見るより迫力があって、圧倒されました」