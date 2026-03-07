打った瞬間にそれとわかる確信アーチを放った大谷(C)Getty Images大衆の熱視線が注がれる檜舞台で輝いた偉才に対する反響は、世界規模で広まった。3月6日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの台湾代表戦で、日本代表は13-0での7回コールドと圧勝。投打で相手を寄せ付けない、まさに横綱相撲で白星発進を飾った。【動画】世界で話題沸騰大谷翔平の衝撃グランドスラムをチェックお