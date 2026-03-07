びわ湖の春の観光シーズンの幕開けを告げる「びわ湖開き」が滋賀県大津市で行われました。春の到来と観光シーズンの幕開けを告げる「びわ湖開き」。今年で７１回目を迎え、観光客の安全を祈願するとともに、水の恵みに感謝し環境保全を呼びかけます。７日の式典には大型観光船「ミシガン」の一日船長に選ばれた俳優の濱正悟さんのほか、滋賀県の三日月知事らが出席しました。（滋賀県三日月大造知事）「びわ湖をはじめと