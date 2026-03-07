◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールCチェコーチャイニーズ・タイペイ（7日、東京ドーム）5日の初戦で死球を受け、左人さし指にヒビが入ったキャプテンの陳傑憲(チェン・ジェシェン)選手が、この試合前の打撃練習に参加しました。指を固定する器具をつけているため、人さし指部分を切った状態のバッティング用の手袋をつけてバットを握ると、球場のファンの視線は陳選手の動向にクギ付けになりました。スタンド