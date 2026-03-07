4月から無償化が予定されている小学校の給食を巡り、熊本県教育委員会は「給食の質の確保」に向け、独自の調査を検討していると明らかにしました。 国は来年度(2027年度)から公立小学校の給食費について、1人あたり月5200円を支給する方針です。しかし熊本県内の市町村の給食費は現在、月4300円から5700円まで幅があり、去年(2025年)4月時点で17市町村が国の基準額を上回っているということです。 そのため「自治体が給食費を国