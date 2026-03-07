541台の中古車を展示・販売する「中古車フェスティバル」が熊本県益城町のグランメッセ熊本で始まりました。 この「中古車フェスティバル」は毎年春と秋に開催しています。 54回目となる今回は14社が541台を出展。 初日のきょう(7日)は午前10時のオープンを前に開会式があり、日本自動車販売協会連合会県支部流通企画部会の齊藤堅司・担当理事が「安心と信頼で充実した2日間にしましょう」とディーラーに呼び