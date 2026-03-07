タレントのpecoが、7歳の息子・リンクくんに作ったお弁当を披露した。【映像】「一瞬ryuchellかと」と話題・pecoの息子これまでもInstagramで、自宅でくつろぐリンクくんと愛犬の姿や、スウェットにデニムを合わせたコーディネートで寄り添う親子ショットなど、日常の様子を発信しているpeco。 「雰囲気がryuchellだ」「一瞬、ryuchellかと思ってびっくりした」などのコメントが寄せられるなど、リンクくんの姿が話題にな