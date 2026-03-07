◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国─ニカラグア（2026年3月6日フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国は8回に2本塁打が飛び出し、リードを広げた。6─3で迎えた8回、まずはイチローの愛弟子として知られるロドリゲス（マリナーズ）が左中間席にソロ本塁打を放り込み、スタンドを沸かせた。さらに、ペルドモ、タティスが四球と安打でつなぐと1死二、三塁で代打・クルーズ（パイレーツ）が右翼最上段席に飛距離450フ