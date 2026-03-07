アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃が始まって、7日で一週間を迎えますが、戦闘終結の見通しは立っていません。そうした中、アメリカメディアはトランプ大統領がイランへの地上部隊の派遣に強い関心を示していると報じました。NBCテレビは6日、関係者の話として、トランプ大統領が地上部隊の派遣に強い関心を示していると伝えました。大規模な地上侵攻ではなく、特定の戦略的な目標達成のために「小規模な部隊」の派遣