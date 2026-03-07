最後の皇帝と謎解きをこの記事の画像を見る話題の新人作家を生み出すことで定評のある宝島社主催の「このミステリーがすごい！」大賞。昨年10月に発表された第24回大賞受賞作「龍犬城の絶対者」（犬丸幸平）が、このほど『最後の皇帝と謎解きを』とタイトルもあらたに単行本化されることになった。中国・清朝末期の紫禁城を舞台に、なんと元皇帝と日本人絵師が謎解きに挑むという異色の歴史ミステリーだ。世界情勢が緊張を高め