DeNAは7日、日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「THE LIVE Supported by大和地所」の開業を記念してレギュラーラインアップ第4弾となる球団オリジナル醸造ビール『BAYSTARS SESSION IPA』を新発売すると発表した。球団オリジナル醸造ビールは、2015年に『BAYSTARS ALE』を発売したことを皮切りに、2016年『BAYSTARS LAGER』、2020年に『BAYSTARS WHITE』が追加され、これまで3 つのレギュラー商品を展開してきた。