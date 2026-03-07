ガールズグループKep1erが、世界を股にかける活動を展開し、「グローバルアイドル」としての存在感を確かなものにしている。Kep1erは、2025年の春節に中国で公開され、韓国では最近公開された世界のアニメーション映画興行収入1位を記録した話題作『ナタ 魔童の大暴れ』の韓国公開版OST『I Stay』を歌唱し、好評を博している。【写真】シャオティン、圧巻スタイル「ビジュ担の女神」OSTアルバムには、Kep1erの多彩なボーカルが収め