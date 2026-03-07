いまだに「亭主関白でいたい」と語る古風な男性は多いようですが、その一方で「男ならこうであるべき」という古い価値観を持つ女性に反発を覚える男性もいるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートをもとに「男性をイラッとさせる、女性が彼氏に求める古くさい価値観」をご紹介します。【１】「男性は甘いものやカワイイものに惹かれないはず」「大好きだっつーの！」（２０代男性）など、甘いものやカワイイ