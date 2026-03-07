北朝鮮が人工知能（AI）技術の発展を外貨稼ぎのための就職詐欺に利用していることが明らかになった。マイクロソフト（MS）は6日、自社ブログを通じ、北朝鮮のような脅威行為者がフィッシング用のおとり作成、偽の身分証作成、なりすましなどを利用し、在宅勤務が可能な西側企業の情報技術（IT）分野の職に就いていると伝えた。MSが脅威インテリジェンスツールを活用して北朝鮮の遠隔IT労働者を観察した結果、北朝鮮がAI技術を利用