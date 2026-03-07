俳優の岡田将生が７日までに自身のインスタグラムを更新。フランス・パリを訪れた様子を公開し、ファンが沸いている。「わたくしはパリが好きだ」というコメントとともに、エッフェル塔をバックに笑顔を見せる写真や、頭の上でエッフェル塔ポーズを作る写真などをアップした。この投稿に対しファンからは「私もパリが好きだ！かっこいい」「わたくしは岡田将生が好きだ！」「パリも霞むほど美しい」「エッフェル塔ポーズして