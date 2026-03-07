プロ野球ファームリーグのハヤテベンチャーズ静岡が、シーズンの開幕を前に6日、静岡市長を表敬訪問しました。静岡市をホームタウンとするハヤテベンチャーズ静岡の赤堀監督、キャプテンの倉本選手らが6日、難波市長のもとを訪れました。この中では、2026年シーズンの意気込みを語り、飛躍を誓いました。2025年、2シーズン目となったハヤテは、123試合を戦い、35勝で最下位という