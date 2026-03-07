東伊豆町では、平常時と災害時に共用できる「トイレトレーラー」などを新たに導入し5日、公開しました。今回、東伊豆町が導入した「トイレトレーラー」は平時と災害時にどちらでも使用できるタイプとして日本で初めて国が認証した車両です。トレーラーには洗浄機能が付いた男女2基ずつの洋式トイレが設置されていて、災害時の避難場所や地域のイベントなどでの活用が期待されています。災害時