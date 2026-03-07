テレビアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonが、4月8日よりTOKYO MX、AT-Xほか全国21局にて放送・配信開始される。3月7日に開催された「ジャパンプレミア」にてエンディングテーマ情報が解禁となり、MYTH & ROID × TK（凛として時雨）による奇跡の初コラボに決定した。【画像】目覚めないレム…新キャラ登場！『リゼロ』第4期の場面カット4th seasonのエンディングを飾る楽曲タイトルは「Ender Ember」（読み