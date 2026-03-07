防衛医科大学校の卒業式であいさつする小泉防衛相＝7日午前、埼玉県所沢市小泉進次郎防衛相は7日、防衛医科大学校（埼玉県所沢市）の卒業式に出席し、主に自衛隊の病院や部隊で医官や看護官として勤務することとなる卒業生を激励した。中東情勢の悪化を受けて航空自衛隊の医官が邦人輸送に向けた出発準備をしていることに触れ、海外での活動を含め「自衛隊の全ての活動で必要不可欠な存在だ」と述べた。高市早苗首相もビデオメ