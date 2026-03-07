タレントの石原良純（64）が7日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。子育てについて語った。大学4年と2年の子供を持つ石原。自身は「受験してない、就活してない」ため、進路については「全く話したことない。全部奥さん任せ」だという。意見を言ったところで「あんた、何を知ってるの？」とツッコまれるという。「（卒業して）就職したら、おそらく家を出ていく。奥さんが“早く出ていけ”って焚