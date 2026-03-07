けさ、東京・世田谷区の砧公園で桜の木が倒れ、70代の女性が下敷きになってけがをしました。記者「10メートル以上あるでしょうか。大きな木が根元から折れてしまっています」公園に横たわる大きな木。手前の木も巻き込まれたのか、幹が割れ、折れています。公園利用者「毎日大体来ているんだけども、今日来たら倒れていたからびっくりした」きょう午前8時半ごろ、東京・世田谷区の砧公園で、「木が倒れ、女性が下敷きになっている