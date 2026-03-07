韓国プロ野球などで活躍する人気チアリーダー、キム・ナヨン（金娜妍、26）が7日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。水着ショットを投稿した。オーストラリア・シドニーのボンダイビーチで、水色を基調としたひもビキニ水着姿をアップ。レジャーシートの上での谷間が際立つうつ伏せ姿や、海を眺めるバックショット、波打ち際で海を満喫するショットなどを公開し、「シドニーの海は次元が違う波に打たれて3回転ん