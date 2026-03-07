６日夜、広島市中区舟入の集合住宅で火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。 ６日、午後１１時１０分頃、広島市中区舟入の集合住宅で「自動火災報知機が鳴っていて焦げ臭いにおいもする」などと１１９番通報が相次ぎました。 この火事で、９階建ての集合住宅の５階の一室が燃え、火はおよそ１時間半後に消し止められましたが焼け跡から一人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、この部屋に住む８０代の男性